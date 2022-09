Roma, 6 set. (Adnkronos) – La Nazionale italiana femminile di calcio di qualifica per i Mondiali del 2023. Le azzurre guidate da Milena Bertolini si impongono 2-0 sulla Romania e staccano il pass per la kermesse iridata in programma in Australia e Nuova Zelanda.

A Ferrara vanno in rete Valentina Giacinti al 29' e Lisa Boattin al 74', chiudendo il girone G in testa con 27 punti, due in più della Svizzera che ha superato la Moldavia per 15-0.