Nyon, 7 giu. – (Adnkronos) – E' arrivato l'ok dell'Uefa per l'inserimento di Matteo Pessina al posto di Stefano Sensi nella lista dei 26 giocatori della Nazionale italiana per i campionati europei al via tra 4 giorni. Il centrocampista dell'Inter ha dovuto da forfait per uno stiramento agli adduttori.