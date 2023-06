Calcio: Nazionale, Pessina e Berardi non partono per la Sardegna

Roma, 5 giu. – (Adnkronos) – Matteo Pessina e Domenico Berardi, che questa mattina erano arrivati a Roma già in condizioni da valutare, non sono partiti insieme ai compagni di Nazionale alla volta della Sardegna per cominciare la vacanza-ritiro in vista dei prossimi impegni di Nations League. Per questo, è stato deciso di esonerarli dalla convocazione e consentirgli di rientrare alle proprie sedi.