Calcio: Nazionale, Tonali indisponibile per il match con l'Ucraina

Milano, 12 set. - (Adnkronos) - Sandro Tonali non sarà a disposizione del ct Luciano Spalletti per la sfida di stasera degli azzurri contro l'Ucraina, in programma stasera allo stadio 'Meazza' di Milano e valida per le qualificazioni a Euro 2024. Il 23enne centrocampista del Ne...

Milano, 12 set. – (Adnkronos) – Sandro Tonali non sarà a disposizione del ct Luciano Spalletti per la sfida di stasera degli azzurri contro l'Ucraina, in programma stasera allo stadio 'Meazza' di Milano e valida per le qualificazioni a Euro 2024. Il 23enne centrocampista del Newcastle andrà in tribuna per un problema muscolare.