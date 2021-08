Calcio: Netco Sports si assume responsabilità per mancata trasmissione Entella-Fiorenzuola

Firenze, 23 ago. – (Adnkronos) – L’inchiesta aperta da Lega Pro, a seguito dei disservizi verificatisi durante la partita di Coppa Italia Entella – Fiorenzuola, ha prodotto le prime risultanze. Netco Sports Italia, la società deputata alla ripresa e produzione delle immagini delle partite di Serie C, ha raggiunto Lega Pro con una relazione, assumendosi la responsabilità di quanto accaduto.

A causa di un problema logistico, il tecnico che opera per Netco, pur consapevole di quanto dovesse fare nel rispetto dei protocolli sanitari, non è riuscito ad effettuare il tampone in tempo utile prima di raggiungere lo stadio di Chiavari, a causa di due incidenti stradali nel suo avvicinamento allo stadio. “Il cameraman del service che opera per noi – si legge nella relazione che Netco Sports Italia ha prodotto e recapitato alla Lega Pro – ­doveva giungere a destinazione con due ore di anticipo rispetto al fischio di inizio, in tempo per effettuare il tampone, ma purtroppo ben due incidenti stradali lo hanno rallentato al punto da giungere allo stadio a soli venti minuti dal via.

Per la gravità di quanto accaduto rivedremo e rafforzeremo i processi organizzativi perché episodi di questo genere non si ripetano più”.

Anche la partita di Coppa Italia Siena – Fermana è stata oggetto di un disservizio, con una interruzione delle immagini dopo il terzo rigore battuto dal Siena. “L’interruzione del segnale, benché per pochi minuti, è stato causato da un default tecnico per cause di forza maggiore” prosegue la relazione di Netco Sports Italia.

“Stiamo investigando per trovare la diagnosi e rendere il sistema ancora più sicuro”.