Roma, 10 ott. – (Adnkronos) – "Penso che sarà il mio ultimo Mondiale, dopo non so se avrò ancora la forza mentale. Quindi farò tutto il possibile per essere al meglio e vincere col mio paese, realizzando così un sogno che ho fin da quando ero bambino.

Spero di farcela". Lo dice il capitano del Brasile Neymar nel corso di un'intervista a Dazn.