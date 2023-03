Calcio: no del Consiglio di Stato alla sospensiva, Figc consegna subito 'carta Covisoc'

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato ieri dalla Figc in cui si chiedeva di cancellare i due pronunciamenti del Tar del Lazio che obbligavano gli uffici federali a consegnare ai legali e ai consulenti degli ex dirigenti juventini Fabio Paratici e Federico Cherubini la cosidetta 'carta Covisoc' del 14 aprile del 2021. Ricevuto il decreto la Federcalcio si è subito attivata con la Covisoc per la consegna del documento nella giornata di oggi. Il giudice amministrativo ha fissato l'udienza collegiale il 23 marzo ma non ha concesso la sospensiva non ravvisando un danno definibile come catastrofico per la parte deducente.