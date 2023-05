Calcio: Novellino, 'scudetto merito Spalletti, bello vedere gioire anche Castellammare'

Napoli, 4 mag. (Adnkronos) - "Nelle ultime giornate di campionato gli azzurri sono stati condizionati dal risultato. Per la conquista dello scudetto fondamentale la calma, la furia nella ricerca del risultato non serve. Bellissimo vivere dal punto di vista della città di Castellammare la...

Napoli, 4 mag. (Adnkronos) – "Nelle ultime giornate di campionato gli azzurri sono stati condizionati dal risultato. Per la conquista dello scudetto fondamentale la calma, la furia nella ricerca del risultato non serve. Bellissimo vivere dal punto di vista della città di Castellammare la vittoria dello scudetto degli azzurri, ho visto tutte le strade colorate d'azzurro". Queste le parole dell'ex allenatore del Napoli, Walter Novellino, attualmente alla guida della Juve Stabia in Lega Pro, all'Adnkronos.

"Questo scudetto è merito di Luciano Spalletti, che ha avuto anche una società importante alle spalle che gli ha permesso di lavorare bene. Mi sarebbe piaciuto allenare Lobotka e Osimhen, sono due giocatori splendidi in questo Napoli", ha aggiunto il mister, ricordando poi la festa promozione in Serie A con il Napoli ottenuta nel 2000: "ricordo bene i festeggiamenti dell'anno della promozione nel 2000, una grandissima festa ottenuta dopo aver sofferto e aver vissuto tanti momenti di difficoltà. Vincere a Napoli è bellissimo", ha concluso.