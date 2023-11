Calcio: Nunziata, 'San Marino e Irlanda partite fondamentali, obiettivo sei punti'

Milano Marittima, 13 nov. -(Adnkronos) – Gli ultimi due impegni della Nazionale Under 21 nel girone di qualificazione all'Europeo del 2025 sono fondamentali: prima San Marino (giovedì alle 18.30 a Serravalle), poi l'Irlanda a Cork (martedì 21 alle 18.30), due partite che potranno delineare meglio la classifica del Gruppo A. L'Italia, che si è radunata a Milano Marittima e che in mattinata ha ricevuto anche la visita dell'ex commissario tecnico della Nazionale Arrigo Sacchi, affronta il quarto e il quinto impegno del suo girone con sette punti e dopo una vittoria, quella contro la Norvegia, che ha lasciato tante buone indicazioni. Carmine Nunziata, però, ha voltato pagina: sguardo fisso solo sugli impegni futuri.

"Affrontiamo una partita alla volta – ha spiegato l'allenatore nella conferenza stampa che ha aperto il raduno -. Sono due gare difficili, che vanno giocate. Sulla carta la prima contro San Marino sembra più abbordabile, ma sono il campo e la nostra prestazione a determinare l'eventuale facilità della partita. Sicuramente un po' di spazio a qualche giocatore che ne ha avuto meno lo darò". Giovedì l'Italia giocherà a Serravalle; venerdì, invece, lo scontro diretto tra Norvegia e Irlanda. "La prima cosa che dobbiamo fare è vincere la nostra partita, poi vedremo cosa succederà altrove. Sono due partite importanti per delineare la classifica del girone: dobbiamo fare il massimo per poter cercare di fare sei punti".

Qualche novità rispetto alla squadra di ottobre: non ci saranno Ruggeri, Kayode e Baldanzi, mentre ci sarà Willy Gnonto, che ha fatto parte della Nazionale maggiore. "Ho parlato con Gnonto, lo avevo già sentito al telefono – spiega Nunziata -. E' normale che ogni giocatore preferisca stare in Nazionale maggiore, ma Willy è intelligente, gli piace giocare a calcio e sa che questa è un'opportunità per tornare su. Gli altri assenti, invece, sono stati rimpiazzati da giocatori validi. Valuteremo le loro condizioni fisiche, ma sembrano buone". Non è nella lista Marco Nasti: "Ho parlato anche con lui, è ancora dispiaciuto per quello che è successo, sa che per questa convocazione è rimasto a casa per quello. Paga questo gesto ma dalla prossima se la giocherà con tutti gli altri, non dipenderà più da altri fattori". Prima chiamata per Tommaso Barbieri, difensore del Pisa: "Ha fatto con me il Mondiale Under 17, è un terzino intelligente, ha buona gamba e discreta tecnica. Ho voluto portare un paio di giocatori in più per poterli valutare meglio".

Infine il sistema di gioco: "L'importante è vincere. In fase difensiva, quello che abbiamo proposto finora è il più adatto. Per quello che riguarda la fase offensiva, è vero che attacchiamo con il 4-3-1-2, ma sono i giocatori che si cercano. Il sistema di gioco lo fanno i giocatori e gli spazi che concedono gli avversari".