Calcio: nuovo kit Away per la Nazionale, maglia bianca con tricolore e rifiniture dorate

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Puma ha svelato oggi il kit Away 2022 della Nazionale. Il nuovo audace linguaggio di design reinterpreta i modelli nazionali del calcio e della cultura, unendoli per trasformare la maglia in un capo rappresentativo per la nazione e le squadre nazionali".

Lo fa sapere la Federcalcio con una nota. "Gli Azzurri onorano il Tricolore. La maglia bianca si accende con grafiche audaci e dettagli che si ispirano con orgoglio ai colori della bandiera nazionale. Le rifiniture dorate rendono omaggio all’età calcistica d’oro dell’Italia".

"La nuova maglia è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto ad alte prestazioni Ultraweave e dalla tecnologia traspirante dryCell, che la rendono la maglia più leggera e confortevole che Puma abbia mai realizzato.

La versione Replica è realizzata al 100% con poliestere riciclato ed è dotata della tecnologia traspirante dryCell per mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo o dal luogo. Sia la maglia Authentic che Replica sono realizzate con materiali riciclati al 100%, escluse le rifiniture e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore". La maglia è disponibile da oggi su Puma.com, Puma store e presso retailers specializzati nel mondo.