Calcio: Olanda, Advocaat torna in panchina a 75 anni nel club dove iniziò da giocatore

(Adnkronos) – L'ex ct dell'Olanda Dick Advocaat è tornato al suo club degli inizi di carriera l'Ado Den Haag all'età di 75 anni per salvarli dalla retrocessione in seconda divisione. L'Ado, che è quartultimo nella propria divisione, ha dichiarato che Advocaat prenderà il posto dell'ex attaccante della nazionale e del Liverpool Dirk Kuyt. Advocaat è entrato a far parte dell'Ado a 10 anni e ha trascorso con loro i primi sette anni della sua carriera da giocatore professionista.

Tornò per un secondo periodo 1979-80 ma fino ad ora non li aveva mai allenati. "Non nego che è molto speciale tornare all'Ado Den Haag", ha dichiarato il tecnico.

"Forse per alcuni è una sorpresa il fatto che dopotutto torno come capo allenatore sui campi olandesi. Non potevo davvero lasciarmi sfuggire questa opportunità, nel club dove ho tanti ricordi. Conosciamo tutti l'attuale situazione sportiva del club e l'obiettivo che abbiamo tutti è molto chiaro.

In questo momento, l'Ado Den Haag ha bisogno di risultati migliori. Con piena energia, ci proverò fino alla fine della stagione e troverò la strada per salire di nuovo il prima possibile".

La carriera di allenatore di Advocaat, durata oltre quattro decenni, lo aveva visto in precedenza alla guida delle nazionali di Olanda (due volte), Russia, Corea del Sud, Belgio, Serbia, Emirati Arabi Uniti e Iraq. Le squadre di club di cui è stato responsabile sono stati Rangers, Borussia Mönchengladbach, Zenit St Pietroburgo, Fenerbahce e Sunderland, oltre a diverse squadre olandesi come il Psv Eindhoven.