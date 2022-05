Calcio, Olimpico pronto per 50mila tifosi per Roma-Feyenoord

Roma, 25 mag. (askanews) – Tutto pronto allo Stadio Olimpico per ospitare questa sera i tifosi per la finale Roma-Feyenoord di Conference League a Tirana. Sono attesi 50mila tifosi romanisti che hanno acquistato il biglietto a 5 euro (parte in beneficenza) per assistere al match.

All’Olimpico questa mattina è andato in scena la Giornata dello Sport per la Scuola Primaria, manifestazione del progetto Scuola Attiva Kids, promosso da Sport e Salute con il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione.

Prima dello stop, intorno alle 16 per mettere a punto gli ultimi preparativi di maxischermo.

Anche la città si prepara: chiusure di strade e bus fermi nella Capitale per evitare scontri tra tifosi.