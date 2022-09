Atene, 5 set. – (Adnkronos) – Primo giorno al Pireo per Marcelo, presentato ai tifosi dell'Olympiacos in uno stadio Karaiskakis completamente gremito per l'occasione. Un'accoglienza da star per l'ex Real Madrid che è entrato in campo insieme ai suoi figli, Enzo e Liam.

Il 34 esterno sinistro brasiliano ha firmato un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva.