Calcio: Onorato, 'intitoleremo a Liedholm un'area verde a Trigoria'

Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – "A Niels Liedholm, mister del secondo scudetto giallorosso, intitoleremo un’area verde di oltre 5mila metri quadrati nei pressi di via Gustavo D’Arpe, nel quartiere di Trigoria”. Ad annunciarlo l’assessore capitolino allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda Alessandro Onorato.

“E’ stato un personaggio unico nella storia del calcio e della Roma. Negli anni sulla panchina giallorossa – ha aggiunto l’assessore Onorato – ha raggiunto risultati straordinari, guidando la squadra fino alla vittoria in campionato, di tre coppe Italia e in finale in Coppa dei Campioni. Ringrazio la collega assessora all’Ambiente, Sabina Alfonsi, per aver condiviso il progetto di individuare l’area verde da dedicare a Liedholm nel quartiere dove il mister svolgeva la sua attività quotidiana, a ridosso del centro sportivo di Trigoria.

Con la As Roma e insieme al Roma Club Campidoglio organizzeremo quanto prima la cerimonia ufficiale di intitolazione". "Sarà – conclude – un’occasione importante per i tifosi e per la società, per rendere omaggio a un atleta e a un allenatore che ha fatto la storia del calcio nella nostra città e non solo”.