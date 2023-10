Calcio: Osimhen, 'accuse contro i napoletani false, nessuno si metta in mezzo'**

Napoli, 1 ott. (Adnkronos) - "Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempr...

Napoli, 1 ott. (Adnkronos) – "Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l'anima, e l'amore per la maglia è incrollabile quando la si indossa con orgoglio". Queste le parole dell'attaccante del Napoli, Victor Osimhen su Instagram, dopo il caos scatenato dal tweet di Roberto Calenda, il suo agente. Il bomber nigeriano cerca così di mettere la parole fine sulle polemiche degli ultimi giorni. "Le accuse contro il popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro i quali hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarò grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre", ha aggiunto Osimhen.