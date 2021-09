Leicester, 16 set. – (Adnkronos) – "Sono contento per me ma per la squadra, per come abbiamo giocato e per come abbiamo recuperato. Ora non mi fisso un obiettivo: il club ha sempre creduto in me e voglio continuare così. Ora voglio star bene, senza infortuni, e dare tutto per raggiungere gli obiettivi".

Queste le parole dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen dopo il pareggio per 2-2 a Leicester all'esordio nel girone di Europa League, match nel quale ha realizzato una doppietta.