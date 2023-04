Calcio: Osimhen, 'Spalletti un genio ma se non difendo impazzisce'

Napoli, 8 apr. – (Adnkronos) – "Con Spalletti non ho scelta. Faccio gol, ma sono anche il primo difensore altrimenti impazzisce. Il mister è un genio, se in campo facciamo quello che ci dice lui, possiamo battere qualsiasi avversario". Lo dice l'attaccante del Napoli Victor Osimhen in un'intervista a 'France Football'