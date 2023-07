Calcio: Pacifici (Aia), 'Trentalange una risorsa, rimarrà con noi'

Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – "Il nostro percorso è quello della valorizzazione dei giovani con un ricambio generazionale investendo su di loro perché ce lo chiede il calcio italiano per garantire uno spettacolo che è anche sociale. Trentalange? Sarà il responsabile di una commissione che seguirà i progetti della nostra associazione oltre che la parte legata all'osservatorio sulla violenza. E' una risorsa interna della nostra associazione che non possiamo perdere. Ha fatto un passo importante qualche mese fa e dobbiamo riconoscenza a chi ci ha permesso di essere qui oggi". Lo dice il presidente dell'Aia, Carlo Pacifici, in merito al futuro dell'ex presidente Alfredo Trentalange all'interno dell'associazione a margine della conferenza stampa in cui sono state svelate le nomine degli organi tecnici nazionali dell'Aia.

"Sul Var ci siamo accorti della sua valenza negli ultimi campionati europei -sottolinea Pacifici-. All'interno del nostro mondo calcistico rappresenta un'eccellenza, molti paesi esteri chiedono la nostra collaborazione e quest'anno ci sarà anche un irrobustimento del gruppo dei Vmo. Un lavoro importante perché la tecnologia è parte integrante del nostro essere arbitri. E' giusto che venga fuori il lavoro che c'è dietro il lavoro del Var e le comunicazioni sono importanti per far capire come viene valutato un episodio".