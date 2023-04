Calcio: Pacifici, 'sarò il presidente di tutti per il bene e l'interesse dell'Aia'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "Grazie di cuore a chi mi ha votato e anche a chi non mi ha votato, è il bello della democrazia: da domani sarò il presidente di tutti, nessuno escluso". Lo ha detto Carlo Pacifici, dopo l'elezione a nuovo presidente dell'Aia, l'Associazione italiana arbitri. "Da domani ci rimbocchiamo le maniche per il bene, l'interesse e il futuro della nostra associazione", ha aggiunto Pacifici.

Durante l'Assemblea generale svoltasi prima del voto è intervenuto il presidente della Figc Gabriele Gravina che ha ringraziato "tutti per aver traghettato una delle istituzioni di riferimento del nostro mondo federale. Colgo l'occasione per confermare, nonostante gli errori nell'esercizio delle proprie funzioni nella vicenda D'Onofrio, il rispetto per Alfredo Trentalange che con le sue dimissioni ha dimostrato grande senso di attaccamento e responsabilità verso tutta la classe arbitrale e per il tutto il mondo del calcio".