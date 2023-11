Calcio: Palladino, 'oggi era come una finale, la vittoria è merito di tutti'

Verona, 5 nov. – (Adnkronos) – "Per noi quella di oggi era come una finale, l'ho detto ai ragazzi prima della partita, dovevano essere consapevoli del momento, perché era un momento delicato. Ho fatto i complimenti alla squadra, la vittoria è stata figlia del lavoro fatto in settimana. I ragazzi ci tenevano a fare una grandissima prestazione, il merito è di tutti, di chi ha giocato dall'inizio ma soprattutto di chi è subentrato". Così l'allenatore del Monza Raffaele Palladino, dopo il successo per 3-1 sul campo del Verona. "Si è creato davvero un ambiente molto bello, sono soddisfatto, queste per me sono soddisfazioni al di là delle vittorie -aggiunge Palladino al microfono di Sky Sport-. Oggi i ragazzi hanno fatto molto bene nonostante la forte pressione del Verona nella ripresa, siamo stati bravi a contenere l'inerzia della partita prima di fare il 2-0 e il 3-0. Tutte le reti segnate da giocati brianzoli? E' una cosa bella, una grande soddisfazione per la società che ha scelto giocatori con un senso di appartenenza. Va dato grande merito a Galliani ed è quello che voleva anche il presidente, ma il Monza di adesso non è solo Colombo o Colpani, ci sono giovani che stanno crescendo, in tanti stanno facendo bene. Noi dobbiamo mantenere i piedi per terra ed essere consapevoli che possiamo ancora crescere".