Calcio: Palladino, 'ottima partita del Monza, c'è rammarico per la sconfitta'

Monza, 2 apr. – (Adnkronos) – "C'è tanto rammarico dopo questa partita, giocare contro una Lazio che viene da un buonissimo momento con la miglior difesa e grandi individualità e finire con il rammarico è un aspetto positivo. La prestazione è stata ottima, il primo gol è stato causato da una nostra ingenuità e ci ha portato sotto immeritatamente. Siamo stati bravi a mettere in difficoltà la Lazio, abbiamo avuto due occasioni per pareggiare e poi nel secondo tempo abbiamo preso gol su una gran punizione di Milinkovic-Savic. Siamo stati sempre in gara, mi è piaciuto l'aspetto caratteriale della squadra. Purtroppo abbiamo perso ma dobbiamo essere soddisfatti della prestazione". Così l'allenatore del Monza Raffaele Palladino commenta la sconfitta per 2-0 in casa contro la Lazio.

"Ringrazio sempre la proprietà, ringrazio Berlusconi e Galliani per la fiducia che mi hanno dato e sono felice di vivere questo sogno che mi hanno donato -aggiunge Palladino ai microfoni di Dazn-. L'obiettivo è la salvezza, dobbiamo ancora consolidare questa salvezza. L'altro obiettivo è fare più punti possibili da qui alla fine, c'è da dare un segnale importante per la prossima stagione. Un conto è chiudere il campionato da quindicesimi, un conto da decimi o ottavi. Va dato un segnale importante, ogni partita deve essere giocata come una finale".