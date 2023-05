Calcio: Pallotta applaude Spalletti, 'hai dimostrato al mondo che tecnico sei'

Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - "Congratulazioni al mio amico Luciano per la vittoria dello Scudetto. Eri un allenatore incredibile a Roma e sono davvero orgoglioso per ciò che hai raggiunto quest'anno col Napoli. Sapevamo tu fossi quel meraviglioso tecnico che hai mostrato essere al m...

Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – "Congratulazioni al mio amico Luciano per la vittoria dello Scudetto. Eri un allenatore incredibile a Roma e sono davvero orgoglioso per ciò che hai raggiunto quest'anno col Napoli. Sapevamo tu fossi quel meraviglioso tecnico che hai mostrato essere al mondo intero. Goditi i festeggiamenti". Così sui suoi profili social l'ex presidente della Roma James Pallotta, si congratula con Luciano Spalletti, tecnico vincitore dello scudetto con il Napoli e che l'imprenditore statunitense ha avuto alle proprie dipendenze in giallorosso.