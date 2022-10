Calcio: Paltrinieri, 'Juve non può giocare così, è questione di mentalità'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Non mi sono perso niente a quanto pare. Non sono riuscito a vedere le partite contro Milan e Maccabi, ma i problemi erano già evidenti. Per me è una questione di mentalità, per quella che è la qualità della squadra non si può giocare in questo modo.

Qualcosa non va all’interno dello spogliatoio”. Così Gregorio Paltrinieri commenta le ultime prestazioni della Juventus. “Vanno in Nazionale o in altri ambienti e fanno bene, qui invece non corrono, non si muovono, non fanno giocate. Possiamo parlare del modulo e degli infortunati come Pogba e Chiesa, ma credo che i problemi siano più grossi. Più profondi. Si possono perdere pure 2-3 gare di fila, però manca proprio la voglia e mi dispiace molto.

Ripeto, sono quasi contento di non averla vista nelle ultime due occasioni”, ha aggiunto il campione olimpico di Rio, tifosissimo della Juve a notizie.com.

In bilico la posizione di Massimiliano Allegri, finito al centro della contestazione: “Dentro devono prendere delle decisioni, anche se probabilmente non è giusto puntare solo il dito sull’allenatore. Di certo serve una soluzione, non è possibile giocare così, dall’alto deve esserci un intervento. La Juve sta sottoproducendo, si dovrebbe ragionare come in un’azienda, il capo qualcosa deve pur fare.

Se io nuoto male, mi fanno il culo. Lo stesso dovrebbe valere in un’azienda e nella Juventus. Non so chi e facendo cosa, una scossa va data sicuramente”, ha aggiunto Paltrinieri.