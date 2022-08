Calcio: Parades più vicino alla Juventus, trattativa ai dettagli con il Psg

Torino, 25 ago. – (Adnkronos) – La Juventus non si ferma ad Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco nella giornata di giovedì è partito dalla Francia ed è arrivato a Torino per iniziare la sua avventura con i bianconeri, stesso percorso che è molto vicino a fare Leandro Paredes.

Il club bianconero, secondo Sky Sport, sta sistemando le ultime formalità con il Paris Saint Germain per il centrocampista argentino. Le ultime ore sono state decisive per definire l'operazione, con Allegri che a breve avrà a disposizione un rinforzo per il centrocampo.

Intanto nel pomeriggio di giovedì sono stati estratti i gironi della Champions League 2022/23. La Juventus, che era inserita in seconda fascia, è finita nel gruppo H proprio con il Paris Saint Germain.

Oltre ai francesi nel girone ci sono anche Benfica e Maccabi Haifa. A margine della cerimonia il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved non si è sbilanciato su Paredes: "Non so se il Psg ce lo darà. Abbiamo completato il reparto offensivo con Milik, il mercato è ancora aperto e lavoreremo per completare la rosa. Non sappiamo se prenderemo altri giocatori perché abbiamo tanti infortunati che sono fuori e crediamo molto in loro".