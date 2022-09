Roma, 27 set. – (Adnkronos) – "Non ho fissato una data per tornare, non si sa mai. Ho un lungo contratto con la Juventus ma un mio ritorno al Boca farebbe felici tutti". Lo dice il centrocampista della Juventus e della Nazionale argentina Leandro Paredes in un'intervista a Espn.

"Ci sarà un giorno, è il sogno più grande che ho, l'ho detto quando sono partito: il mio desiderio è ritirarmi con la maglia del Boca Juniors", aggiunge il 28enne argentino.