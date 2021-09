Calcio: passione-Lazio in 22 partite, il nuovo libro di Alberto Ciapparoni (2)

(Adnkronos) – E accade anche che proprio D’Amico torna a Roma dopo una parentesi a Torino, sponda granata, per riportare la Lazio in serie A e si ritrova a salvarla dalla serie C, con una tripletta in un Lazio-Varese 3-2, alla vigilia dei Mondiali di Spagna ’82 vinti dall’Italia trascinata da Paolo Rossi.

Anche grazie ai goal di Pablito, la Figc disporrà un condono per i calciatori ancora fermi dopo le squalifiche per il calcio scommesse, tra i quali Manfredonia e Giordano, in campo in quel Lazio-Catania 2-1 che l’anno dopo suggellerà il ritorno dei biancocelesti nella massima serie.

Chi può immaginare, quel giorno, che esattamente 4 anni e un mese dopo si sarebbe giocata Lazio-Campobasso, 1-0? O che ci starebbe stato bisogno di Lazio-Taranto, 3-1, per tornare nuovamente in serie A?