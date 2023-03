Calcio: Pavanello (Ceo Macron), ‘sponsor di top club? E' nostra ambizione ma costi mercato in crescita’**

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “Quello della sponsorizzazione tecnica è sicuramente un mercato in crescita come costi. E’ un media di comunicazione, le aziende le fanno per avere visibilità ed è alternativo ad altri tipi di investimento. Sicuramente oggi è una mo...

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Quello della sponsorizzazione tecnica è sicuramente un mercato in crescita come costi. E’ un media di comunicazione, le aziende le fanno per avere visibilità ed è alternativo ad altri tipi di investimento. Sicuramente oggi è una modalità di investimento su cui le aziende stanno investendo più che in passato ed è uno strumento un po’ più costoso rispetto a 5-10 anni fa. Il mercato non ha subito un drop di costi dovuti al covid ma è rimasto su quei livelli e anzi oggi c’è più competizione ed i costi sono aumentati”. Questo il parere espresso di Gianluca Pavanello Ceo Macron, all’Adnkronos, sul mercato delle sponsorizzazioni sportive, in particolare nel calcio. I grandi club internazionali di calcio sono monopolizzati da 2-3 grandi aziende come Nike, Adidas e Puma.

“Oggi ci sono una serie di top club, una ventina, che sono ad appannaggio di questi brand e noi in questo momento siamo più presenti in una fascia leggermente inferiore. In Italia avevamo la Lazio e il Napoli, ora abbiamo il Bologna, l’Udinese, la Sampdoria e altri, in Spagna abbiamo la Real Sociedad, terza in classifica, in Francia il Nantes e il Nizza. Club di una fascia inferiore rispetto a top club come Psg, Liverpool, Chelsea e Real Madrid. Se un domani potremmo ambire a sponsorizzare un club tipo il Liverpool? Non lo so, forse si, ma diciamo che oggi la mostra strategia è quella di continuare a crescere un passo alla volta, in modo sano, con grande attenzione ai prodotti, al design e alla qualità. Dove ci porterà questo lo vedremo. Nel rugby siamo il player più importante, con tre nazionali su sei del Sei Nazioni e già oggi abbiamo quel tipo di partnership. Nel calcio ci sono una serie di club monopolizzati soprattutto da Nike e Adidas”.

“In Italia e non solo siamo su tanti tavoli. Siamo soddisfatti del nostro portafoglio anche perché il calcio è importante ma noi vogliamo essere presenti su tante discipline”, ha aggiunto Pavanello. Ultimo accordo arrivato è quello che legherà nuovamente la famiglia sportiva dilettantistica più grande d'Europa, la Lnd, al partner Macron per la fornitura di materiale tecnico ed accessori. Macron investe molto nel calcio ma è un top brand in altri sport. “Nel rugby abbiamo la nazionale italiana, nel basket abbiamo appena firmato con la Nazionale azzurra. In Italia abbiamo una bella visibilità e ne siamo soddisfatti, poi se dovessero arrivare delle opportunità, le valuteremo, ma oggi siamo focalizzati ad aumentare gli investimenti su altre geografie, anche perché l’azienda comunque fa l’85% del fatturato fuori dall’Italia. Abbiamo più di 90 club professionistici sponsorizzati direttamente da noi, operiamo in oltre 20 mercati vendendo anche ad tante altre società professionistiche e semi”.