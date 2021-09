Rio de Janeiro, 1 set. -(Adnkronos) – "Ragazzi, non sono svenuto e sono in ottima salute. Sono andato all’ospedale per fare i miei esami di routine, che non avevo potuto fare prima a causa della pandemia". Pelé rassicura, tramite Twitter, sul suo stato di salute, dopo che i media brasiliano avevano parlato di un ricovero in ospedale in seguito a uno svenimento.