Calcio: Pelé ricoverato da 6 giorni in ospedale a San Paolo

San Paolo, 6 set. – (Adnkronos) – La leggenda del calcio mondiale, Pelé, è ricoverato da sei giorni all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Il motivo per cui 'O Rey' si trovi in ospedale non è stato specificato. Il manager di Pelé, Joe Fraga, ha voluto rassicurare sulle condizioni dell'ottantenne mito del calcio verdeoro affermando che non c'è motivo di preoccuparsi dal momento che è stato impegnato in una serie completa di esami, che "non si fanno in un giorno".

Negli ultimi anni Pelé ha subito una serie di interventi chirurgici all’anca, tanto che di recente provava difficoltà a camminare. A febbraio del 2020 l’ex portiere Edinho, figlio di Pelé, aveva ammesso che il padre soffriva di problemi legati alla depressione, camminava male e voleva usciva poco di casa. Dichiarazioni smentite però dal diretto interessato.