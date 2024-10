Calcio: per arrestato Caminiti arriva l'accusa di omicidio per cold case del 1992 (2)

Calcio: per arrestato Caminiti arriva l'accusa di omicidio per cold case...

(Adnkronos) – Le investigazioni, svolte anche attraverso la lettura degli atti all’epoca, "hanno permesso di ricostruire le dinamiche e il coinvolgimento dell’indagato nell’esecuzione dell’omicidio", commesso nel 1992 a Milano e rimasto fino ad oggi irrisolto.

In particolare, nella serata del 19 ottobre del 1992, Borgioli era stato ucciso con cinque colpi d’arma da fuoco nei pressi dell’oratorio 'Don Orione', nel quartiere milanese di Lorenteggio. "Le indagini, anche a seguito delle dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizia, portarono a individuare quali possibili autori tre soggetti di origine calabrese, indagati per traffico di droga e vicini ad ambienti mafiosi, tra cui anche il dipendente dell’imprenditore milanese. Gli elementi raccolti non consentirono tuttavia di sostenere l’accusa" si legge nella nota della procura guidato da Marcello Viola.

Le più recenti investigazioni, sviluppate nell’ambito delle indagini sulle dinamiche del tifo organizzato, "hanno permesso di acquisire nuovi e concreti elementi", innescati da una sua confidenza al proprio datore di lavoro e "confermati da successivi riscontri", dai quali è stato possibile individuare proprio in Caminiti "il materiale autore del fatto di sangue".