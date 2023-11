Calcio: Percassi, 'Atalanta competitiva, con l'Inter meritavamo il pari'

Bergamo, 7 nov. - (Adnkronos) - “Con l'Inter come minimo meritavamo il pari ma c’è orgoglio per la grande prestazione, che dimostra quanto siamo competitivi. Siamo contenti della classifica, il mister sta facendo un ottimo lavoro”. Così l'amministratore dele...

Bergamo, 7 nov. – (Adnkronos) – “Con l'Inter come minimo meritavamo il pari ma c’è orgoglio per la grande prestazione, che dimostra quanto siamo competitivi. Siamo contenti della classifica, il mister sta facendo un ottimo lavoro”. Così l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi al microfono di Sky Sport. Giovedì al Gewiss Stadium di Bergamo gli orobici ospitano lo Sturm Graz, in un match della quarta giornata di Europa League: “Sappiamo che con lo Sturm Graz si decide il girone, serve la miglior Atalanta possibile. Champions? Abbiamo conquistato ogni obiettivo sempre gara dopo gara", conclude Percassi.