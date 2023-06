Calcio: Percassi, 'dobbiamo confrontarci con Gasperini, rapporto va al di là del contratto'

Bergamo, 5 giu. - (Adnkronos) - "Non ci siamo incontrati, sette anni di rapporto nel mondo del calcio e dello sport sono un qualcosa di anomalo. La crisi del settimo anno? Il settimo anno è finito, entriamo nell'ottavo e con il mister abbiamo sempre avuto un rapporto franco e sincer...

Bergamo, 5 giu. – (Adnkronos) – "Non ci siamo incontrati, sette anni di rapporto nel mondo del calcio e dello sport sono un qualcosa di anomalo. La crisi del settimo anno? Il settimo anno è finito, entriamo nell'ottavo e con il mister abbiamo sempre avuto un rapporto franco e sincero. Penso che ci si debba confrontare, si debba parlare e fare un punto, perché sette anni sono tantissimi. Siamo persone ragionevoli e come sempre tutti noi siamo protagonisti del successo di questa società". Così Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, al microfono di Sky Sport, in merito al futuro del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini.

"Come sappiamo tutti il mister ha un contratto, è legato all'Atalanta, ma il nostro rapporto va al di là delle singole scadenze. questo matrimonio ha sempre dato ottimi risultati e da parte nostra dovremo ascoltare anche quello che il mister avrà da dire, nella speranza di trovare una comunità d'intenti per andare avanti in questa storia che è qualcosa di straordinario", aggiunge Percassi.