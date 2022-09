Torino, 12 set. – (Adnkronos) – "Deve scattare qualcosa e situazioni come quella di ieri devono servirci per trasformare rabbia e frustrazione in energia, mercoledì ci aspetta una partita importante!". Così il portiere della Juventus Mattia Perin all'indomani del pari per 2-2 in casa con la Salernitana e le polemiche per il gol del 3-2 annullato a Milik.