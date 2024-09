Calcio: Perugia, imprenditore argentino Javier Faroni è nuovo Presidente, 'emozionato e felice'**

Perugia, 7 set. (Adnkronos) – Inizia una nuova era per il Grifo. Javier Faroni, imprenditore di origine argentina, è il nuovo presidente e azionista dell’A.C. Perugia Calcio. Il closing è avvenuto oggi presso lo Stadio Renato Curi di Perugia, con il trasferimento del 100% delle quote da Massimiliano Santopadre, ex presidente. Il management sportivo della società rimarrà invariato, garantendo così continuità nella gestione tecnica e operativa della squadra, ma la nuova proprietà ha già delineato i suoi obiettivi: rafforzare la squadra per portarla verso traguardi sempre più ambiziosi, consolidando la sua posizione nel panorama calcistico italiano. La strategia di rafforzamento passerà anche per l’arrivo di professionisti argentini di grande qualità ed esperienza. Con la nuova proprietà potranno crearsi anche le condizioni per l’arrivo di alcuni giocatori di talento argentini.

Il contributo tecnico di questi esperti dall’Argentina, noti per la loro competenza e passione, si inserisce in una strategia mirata a unire l’expertise internazionale con l’identità sportiva del Perugia, al fine di creare una squadra ancora più competitiva e proiettata verso il successo. Ad assistere Faroni, che con il veicolo Perugia Futbol ha rilevato la squadra, lo Studio Legale Chiomenti con il Partner Antonio Sascaro e i consulenti di PwC che hanno seguito gli aspetti di due diligence con il Partner Federico Mussi. L’arrivo di Faroni coincide con la vigilia del prossimo incontro di campionato, dove i biancorossi affronteranno il Carpi in trasferta. Javier Faroni sarà in tribuna ad osservare la sua squadra dimostrando il suo immediato coinvolgimento nella gestione del club.

"Sono molto emozionato e felice di iniziare questa nuova sfida sportiva con il Perugia, un club italiano storico. Io e il mio team lavoreremo senza sosta per far tornare il Grifo ai livelli che merita. Per questo, oltre a tanto impegno, abbiamo bisogno del sostegno e dell'entusiasmo di tutti i tifosi. Siamo sicuri che, insieme, sostenendo la nostra squadra, riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Vi esorto a condividere con noi questo grande sogno: riportare il Perugia ai vertici del calcio italiano", ha commentato il neo Presidente Javier Faroni.