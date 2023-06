Calcio: Pimenta, 'parlerò con l'Inter di Mkhitaryan, Haaland non si muove dal City'

Torino, 20 giu. – (Adnkronos) – "Ha ancora un anno di contratto con l'Inter, ma ovviamente parleremo con la società per capire il progetto sul giocatore. Ora lo lasciamo tranquillo, poi sicuramente busserò alla porta dei nerazzurri". Così l'agente Rafaela Pimenta in merito alla situazione del suo assistito Henrikh Mkhitaryan. Samardzic dell'Udinese? "Per me è un fenomeno. Ha un grandissimo potenziale, speriamo che Milan e Napoli possano essere delle ipotesi, vediamo come andrà", aggiunge Pimenta, a margine della presentazione del Golden Boy, prima di parlare del mercato estero: "Haaland ha dato il suo contributo nel Treble del City, tutto il resto, tra cui il Pallone d'Oro in cui speriamo, sarebbe un di più. Erling resterà a Manchester. Non so se Arda Guler sarà un nome del mercato, ma è un talento e ovunque andrà farà gol. Per Malen non c'è aria di addio con il Borussia Dortmund, è un titolare del club. Piace anche in Italia e il calciomercato italiano sarà importante".