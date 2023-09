Calcio: Pinto, 'Marcos Leonardo resta un obiettivo'

Roma, 5 set. – (Adnkronos) – "Ho 38 anni, sono divorziato, non ho figli. Sono abituato a prendere i no. Non è un grande problema. Non ho seguito attentamente tutti i nomi che ci hanno accostato. Due li abbiamo trattati chiaramente, cioè Scamacca, con cui stavamo parlando, ma a quel punto non siamo riusciti per ragioni pubblicamente conosciute. Marcos Leonardo continua a essere un obiettivo, lo seguiamo da 16 mesi, era una situazione che per noi era tranquilla, l'accordo fra le tre parti era in dirittura, ma abbiamo avuto la sfortuna che in un paio di mesi il Santos lotta per non andare in Serie B, il curatore tecnico è stato licenziato, è cambiato l'allenatore, ha venduto due giocatori di 17 anni per 30 milioni. Vendere il migliore della squadra nel mezzo della stagione è diventata una questione politica. Continua a essere un obiettivo, ha 20 anni e 150 partite in un club come il Santos". Così il genaral manager della Roma Tiago Pinto, nel corso della conferenza stampa di fine mercato.