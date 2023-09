Calcio: Pinto, 'Renato Sanches mi fa impazzire, se avrà problemi sarà solo colpa mia'

Roma, 5 set. - (Adnkronos) - "Tutto quello che andrà male con Renato Sanches avrà solo un responsabile. Tiago Pinto. Io sono ossessionato da quel giocatore. Al Benfica l'ho voluto prendere, a Roma prima non ci sono riuscito. Ora sì. Ha avuto problemi nel passato, &egra...

Roma, 5 set. – (Adnkronos) – "Tutto quello che andrà male con Renato Sanches avrà solo un responsabile. Tiago Pinto. Io sono ossessionato da quel giocatore. Al Benfica l'ho voluto prendere, a Roma prima non ci sono riuscito. Ora sì. Ha avuto problemi nel passato, è vero. Li avrà nel futuro? Sarà colpa mia. Io sono convinto che con questo allenatore, con questo staff tecnico e con i nostri medici, saremo capaci di portare al massimo Renato. Se lui gioca un tot di partite noi dobbiamo riscattarlo. Se le cose vanno bene, ok. Se vanno male è solo colpa mia, sono consapevole dei rischi. È un giocatore che mi fa impazzire". Lo dice il genaral manager della Roma Tiago Pinto, nella conferenza stampa di fine mercato, in marito all'acquisto di Renato Sanches.