Calcio: Pinto, 'Zaniolo è un asset importante per la Roma'

Udine, 4 set. – (Adnkronos) – "Abbiamo un ottimo rapporto con Nicolò e con il suo agente Claudio Vigorelli. Per noi rappresenta un asset importante". Il general manager della Roma Tiago Pinto si esprime così in merito al rinnovo di Nicolò Zaniolo.

"Questa dev'essere la stagione della sua ripresa dopo l'infortunio. Vi svelo che io e Vigorelli abbiamo un accordo per mandare il rinnovo di Zaniolo per le lunghe per permettervi di scrivere e raccontare", aggiunge il dirigente portoghese con un sorriso nell'immediata vigilia del match con l'Udinese".