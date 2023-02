Milano, 25 feb. - (Adnkronos) - Questo nuovo modulo piace a Leao? "Sarebbe sbagliato per un allenatore intraprendere la strada di un nuovo modulo con uno dei giocatori più importanti non contento, lui è molto felice del modulo e poi lui nel Milan è l'unico giocatore ch...

– (Adnkronos) – Questo nuovo modulo piace a Leao? "Sarebbe sbagliato per un allenatore intraprendere la strada di un nuovo modulo con uno dei giocatori più importanti non contento, lui è molto felice del modulo e poi lui nel Milan è l'unico giocatore che ha ampio spazio di libertà. Spesso fa quello che l'intuito gli dice, è convinto e contento del modulo". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta.