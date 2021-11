Calcio: Pioli, 'abbiamo gettato basi che non crolleranno, Milan vuole tornare a vincere'

Roma, 6 nov. – (Adnkronos) – "Dobbiamo giocare con convinzione e fiducia, abbiamo gettato delle basi che non crolleranno. Dovremo aumentarle gradino per gradino. Ci stiamo abituando a queste sfide difficili e questo deve diventare normalità: vogliamo tornare a vincere in Italia e in Europa".

Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia del derby della Madonnina.

"L'Inter è una squadra solida, compatta, con qualità tecniche, tattiche e fisiche -aggiunge Pioli in conferenza stampa-. Hanno giocatori che possono trovare la giocata in ogni momento, ma noi abbiamo le nostre caratteristiche e le nostre qualità. Sulla carta mi aspetto una squadra con i due attacchi più forti del campionato; per assurdo difendere molto bene, forse, ti darà la possibilità di vincere la partita".