Calcio: Pioli, 'Atalanta match difficile ma l'abbiamo preparato bene'

Milano, 14 mag. – (Adnkronos) – "Sono assolutamente convinto che quella sconfitta umiliante ci era servita per capire tante cose, ma non credo che chiuderemo un cerchio. Domani è solamente una partita importantissima. Non dobbiamo cambiare la nostra mentalità. All'andata abbiamo giocato molto bene contro una squadra forte, abbiamo fatto un'ottima gara.

Domani dall'Atalanta e Gasperini mi aspetto cose diverse, non sappiamo chi giocherà. E' una partita molto difficile che abbiamo preparato bene". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta.