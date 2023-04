Calcio: Pioli, 'Brahim sta diventando un giocatore di livello assoluto, Giroud è pronto'

Napoli, 17 apr. – (Adnkronos) – "La crescita di Brahim Diaz è sotto gli occhi di tutti. Ha grandissima personalità, gli piace avere pressione, sta diventando un giocatore di assoluto livello. È chiaro che mi piacerebbe allenarlo ancora". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Napoli. "Giroud sta bene, ha avuto un piccolo problema e l'ha superato, è in condizione per giocare", aggiunge Pioli.