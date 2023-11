Calcio: Pioli confida nell'apporto del Meazza, 'nostri tifosi ci aiuteranno anche domani'

Milano, 27 nov. - (Adnkronos) - "A Dortmund loro avevano il muro giallo, ma non conoscono i nostri tifosi a San Siro. Con il loro entusiasmo ci hanno aiutato a raggiungere vette altissime e sono sicuro che anche domani ci aiuteranno". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in c...