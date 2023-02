Calcio: Pioli, 'De Ketelaere l'ho visto convinto, ci farà vincere le partite'

Milano, 25 feb. - (Adnkronos) - "Ho parlato tanto con Charles in questi mesi, è un ragazzo giovane che si sta inserendo in un sistema completamente diverso. Mai come nelle ultime settimana l'ho visto così convinto e a suo agio. Non è solamente un bravo ragazzo, coi bra...

Milano, 25 feb.

– (Adnkronos) – "Ho parlato tanto con Charles in questi mesi, è un ragazzo giovane che si sta inserendo in un sistema completamente diverso. Mai come nelle ultime settimana l'ho visto così convinto e a suo agio. Non è solamente un bravo ragazzo, coi bravi ragazzi ci vado a mangiare la pizza ma lui ci farà vincere le partite". L'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, carica Charles De Ketelaere, sin qui autore di una stagione inferiore alle attese con la maglia rossonera.