Calcio: Pioli, 'De Ketelaere? Serve pazienza, ha qualità importanti che emergeranno'

Milano, 29 ott. – (Adnkronos) – "Fuori da Milanello c'è impazienza, ma qui no; abbiamo la pazienza e la lungimiranza per capire un ragazzo così giovane. Lui ha caratteristiche importanti e arriveranno momenti migliori". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in merito alle difficoltà di Charles De Ketelaere.

"Ognuno ha il proprio cammino, magari domani fa una giocata e lo elogiamo tutti -aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino-. Quando ci sono qualità, intelligenza e disponibilità ci sono tutte le possibilità per fare sbocciare il talento; c'è chi ci ha messo poco, chi sei mesi, chi un anno… L'importante è lavorare con voglia ed entusiasmo".