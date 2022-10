Milano, 29 ott. – (Adnkronos) – "Sergino Dest e Brahim Diaz sono recuperati e sono disponibili per giocare. Stiamo giocando tanto, metterò in campo la formazione migliore per quelle che sono le condizioni dei miei giocatori. Brahim stava benissimo prima e sta bene ora, vedremo che scelte farò ma non credo che sia un problema giocare due partite consecutive per molti dei miei giocatori".

Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino.