Calcio: Pioli, 'dobbiamo pensare solo alla partita, la squadra ha grande consapevolezza'

Milano, 14 mag. – (Adnkronos) – "Credo che la squadra affronterà la partita con grande consapevolezza, sia del momento che delle proprie qualità. Abbiamo superato tante tappe, positive e negative, che ci sono servite per crescere. Siamo stati bravissimi fino ad oggi, dovremo essere migliori da qua alla fine.

Non dobbiamo pensare oltre, dobbiamo pensare alle 17:59 di domani, quando inizierà la partita. Dobbiamo continuare a pensare solamente alla partita, quello che succederà dopo dipenderà da come sarà la partita. Poi succederà quello che dovrà succedere, abbiamo la forza per poter determinare". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta.

"Vi sembrerà strano, ma ho percepito solamente una piccola percentuale di attenzione in più, che è molto positivo -sottolinea Pioli-.

Per il resto la stessa attenzione, gli stessi sorrisi tra di loro, la stessa voglia di lavorare. Non c'è stato bisogno di un mio intervento fino ad oggi, poi vedremo domani. Sono convinto che i miei giocatori si sentano come mi sento io, concentrati e motivati. Saliremo sul pullman con grande positività ed energia perché avremo un popolo che ci sosterrà per 95 minuti".