Calcio: Pioli, 'domani come una finale, l'obiettivo del Milan è restare in Europa'

Newcastle, 12 dic. – (Adnkronos) – "Per noi è una finale, è il primo vero bivio della stagione. Rimanere in Europa è un nostro obiettivo e abbiamo una possibilità, che è quella di vincere senza guardare tanto gli altri. Siamo concentrati su quello, quindi sicuramente le motivazioni, l’attenzione, la concentrazione e la determinazione della squadra saranno al massimo”. Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli al microfono della tv ufficiale del club rossonero, alla vigilia della trasferta di Newcastle, decisiva per il passaggio di turno in Champions League.

"Il Newcastle è tra gli avversari che cambiano di più per atteggiamento, per intensità, per energia, per qualità di prestazione tra le prestazioni casalinghe rispetto a quelle esterne -aggiunge il tecnico parmigiano-. In casa hanno perso solamente una volta in Champions League contro il Borussia Dortmund e una volta in tutta la stagione in Premier League contro il Liverpool. Ci aspettiamo un ambiente caldo, un avversario energico, intenso, fisico soprattutto nell’approccio alla partita. È chiaro che dobbiamo sapere questo, dobbiamo essere preparati ad affrontare questo tipo di avversario e sapere che chiaramente il voler vincere partite del genere richiede prestazioni di alto livello”.

A spingere gli inglesi il calore del pubblico del St. James' Park. "Appena uscito il sorteggio la scorsa estate tutti i ragazzi, Tomori, Pulisic, Loftus-Cheek, hanno sempre detto che è lo stadio più caldo, più caloroso, più energico di tuta la Premier League e noi abbiamo già vissuto stadi come Anfield, come il Tottenham Stadium, come Stamford Bridge. Abbiamo visto che situazioni vogliono provocare soprattutto ad inizio partita e in che direzione vogliono portare la partita. Noi dobbiamo essere preparati e giocare una grande gara perché abbiamo una grande occasione e dobbiamo fare di tutto per portarla a casa", conclude Pioli.