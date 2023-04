Calcio: Pioli, 'domani scenderà in campo San Siro, saranno i nostri tifosi a spingerci'

Milano, 11 apr. - (Adnkronos) - "Rispetto al campionato è tutta un'altra storia. Le prestazioni in campionato ci hanno dato delle indicazioni ma è impossibile fare le stesse partite. Di sicuro servirà una grande partita. Domani scenderà in campo San Siro, i nost...

Milano, 11 apr. – (Adnkronos) – "Rispetto al campionato è tutta un'altra storia. Le prestazioni in campionato ci hanno dato delle indicazioni ma è impossibile fare le stesse partite. Di sicuro servirà una grande partita. Domani scenderà in campo San Siro, i nostri tifosi ci daranno una spinta per poter fare il massimo". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli.