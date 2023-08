Calcio: Pioli, 'felice del gruppo che alleno'

Milano, 25 ago. - (Adnkronos) - "Sappiamo le difficoltà che potremo avere ma sappiamo come la vogliamo giocare. C'è molta concentrazione per riuscire a sfruttare al meglio il fattore casalingo". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa...

Milano, 25 ago. – (Adnkronos) – "Sappiamo le difficoltà che potremo avere ma sappiamo come la vogliamo giocare. C'è molta concentrazione per riuscire a sfruttare al meglio il fattore casalingo". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. "A me piace il gruppo che sto allenando e come si stanno formando -aggiunge il tecnico emiliano-. I vecchi hanno accolto benissimo i nuovi, che si stanno sforzando di imparare velocemente. Abbiamo cambiato anche qualcosina a livello tattico e giorno dopo giorno stiamo crescendo. Sono contento di quanto ho visto fin qui". Pioli evita di fare paragoni con Tijjani Reijnders: "A chi somiglia? Non amo i paragoni, ogni giocatore è una storia a parte. E' un giocatore intelligente che può darci tante soluzioni". Poi sul possibile arrivo di una nuova punta: "Che caratteristiche deve avere? In questo momento Giroud, Colombo e Okafor vanno bene".